Chute de 9,3 % des exportations moyennes quotidiennes entre le 1er et le 20 février

Photo : YONHAP News

Les exportations moyennes journalières ont baissé de 9,3 % entre le 1er et le 20 février par rapport à la même période l’an dernier, probablement à cause du Covid-19.D’après les données publiées par le Service des douanes, les ventes hors des frontières pendant cette période ont progressé de 12,4 % en glissement annuel, totalisant 26,3 milliards de dollars. Mais il y avait trois jours ouvrables de plus qu’en 2019. Du coup, si l’on prend la moyenne des exportations par jour, on constate que celle-ci a, à l’inverse, reculé.L’épidémie du nouveau coronavirus semble en être la principale cause. En effet, les expéditions de produits « made in Korea » vers la Chine ont reculé de 3,7 % et vers Singapour de 26,7 %. Au contraire, les performances des exportations vers les Etats-Unis ont été bonnes, avec +24,2 %, tout comme vers le Vietnam (19,8%), l’Union européenne (12,8%) et le Japon (7,1%).Par produits, les ventes de semi-conducteurs, de composants automobiles et d’appareils mobiles ont augmenté respectivement de 15,4 %, 40,6 % et 8,2 % alors que celles de produits pétroliers, d’automobiles et de navires ont baissé de 4,1 %, 0,1 % et 29 %.Au niveau des importations, elles ont augmenté de 4,7 % en atteignant 25,6 milliards de dollars. La Corée du Sud a donc enregistré, sur cette période, un excédent commercial d’environ 7 milliards de dollars.