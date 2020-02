Le Covid-19 se propage dans 17 grandes villes et provinces

Photo : YONHAP News

Le Centre de prévention et de contrôle des maladies (KCDC) vient d’annoncer que la Corée du Sud recensait, depuis hier soir, 229 nouveaux cas de personnes infectées par le Covid-19.Le pays du Matin clair compte désormais au total 433 contaminés. Deux parmi eux ont succombé au nouveau coronavirus et 18 ont pu sortir de l’hôpital depuis la propagation de l’épidémie dans la partie sud de la péninsule.Parmi les 87 patients confirmés ce samedi après-midi, 55 sont de Daegu et 14 de la province de Gyeongsang du Nord, qui l’entoure. Notons également que 62 des nouveaux malades ont un lien avec l'église de Shincheonji et trois avec l’hôpital Daenam de Cheongdo. La première, considérée comme une secte par les fervents protestants, organise ses cultes par terre et ses adeptes venus des quatre coins du pays sont soupçonnées d’avoir propagé le SRAS-COV-2. Le second, serait souvent fréquentés par ces mêmes adeptes pour diverses raisons. C’est ici que la première victime sud-coréenne du Covid-19 a rendu son dernier souffle, mercredi.Si plus de 80 % des cas ont été recensés à Daegu ainsi que dans la province de Gyeongang du Nord, situées dans le sud-est de la péninsule, on compte également 44 individus infectés à Séoul et dans la région métropolitaine. Et la province de Gangwon ainsi que les villes de Sejong et d’Ulsan, qui étaient pour le moment épargnées, comptent désormais respectivement cinq, un et un malades. Le nouveau coronavirus s’est ainsi propagé dans 17 grandes villes et provinces du pays.Autre fait inquiétant : un quadragénaire retrouvé mort chez lui à Gyeongju, dans la province de Gyeongsang du Nord. D’après les témoignages de son entourage, le défunt s’est fait soigner à l’hôpital pour une grippe. La police a alors transféré son corps aux autorités sanitaires et ces derniers ont conclu qu’il aurait été contaminé par le virus. Si le KCDC l’inclut dans sa liste de contaminés, il deviendra la troisième victime en Corée du Sud.