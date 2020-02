Covid-19 : Moon Jae-in annonce le niveau d'alerte maximal

Photo : YONHAP News

Alors que l'épidémie du nouveau coronavirus continue de se propager dans l'ensemble du pays, le président de la République vient de relever, ce dimanche, le niveau d'alerte au niveau maximal.Moon Jae-in en a fait état, conformément aux recommandations des experts compétents, lors d'une cellule d'urgence sur le Covid-19, qu'il a présidé en personne cet après-midi. Dans la foulée, il s'est engagé à muscler de façon draconienne les mesures de réponse.C'est la première fois en onze ans que l'exécutif élève son niveau d'alerte au plus haut niveau. La dernière fois remonte à 2009, lorsque la grippe A (H1N1) a frappé le pays.Pour le chef de l'Etat, la situation sera cruciale dans les jours qui viennent. Il a ainsi appelé le gouvernement, les autorités sanitaires, les corps médicaux et toute la population à faire front commun dans le cadre du traitement des patients contaminés et des contrôles de prévention de l'épidémie.Le locataire de la Maison bleue a souligné que le gouvernement redoublerait de vigilance tout en renforçant les dispositifs de mise en quarantaine actuels ainsi que son soutien aux collectivités locales pour lutter contre le virus.Le président Moon a qualifié la situation de « grave », mais il s'est montré rassurant en disant que son administration était confiant et disposait de toute les capacités nécessaires pour contrôler et gérer la propagation de la maladie infectieuse.Par ailleurs, le numéro un sud-coréen a plaidé pour la coopération et la compréhension des citoyens sur la fermeture provisoire de tous les établissements liés à l'église Shincheonji, à Daegu, au sud-est du territoire. Une secte chrétienne considéré comme l'épicentre de nombreuses infections signalées ces derniers jours. Il s'agit selon lui d'une mesure digne et inéluctable pour la sécurité de la communauté.Enfin, Moon Jae-in a appelé la population à ne pas tomber dans une peur excessive et à faire confiance aux instructions de l'exécutif en y répondant.