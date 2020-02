Covid-19 : l’État va débloquer un budget supplémentaire

Photo : YONHAP News

Face à l’épidémie du nouveau coronavirus, le Minjoo, la formation au pouvoir, a fait une demande officielle de rallonge budgétaire au gouvernement. Les partis d’opposition ont exprimé leur accord.Séoul, rappelons-le, a débloqué environ 5,69 milliards d’euros lors du SRAS-CoV en 2003 et plus de 8,8 milliards d’euros lors de la crise du coronavirus du MERS-CoV en 2015.Le budget supplémentaire sera prioritairement destiné à soutenir les dispositifs de quarantaine, surtout à Daegu et dans la province de Gyeongsang du Nord, ainsi qu’à doper la demande interne.A l’Assemblée nationale, les formations politiques s’efforceront de valider la rallonge budgétaire d’ici la fin du mois de février en session extraordinaire. Cependant, d’après un haut responsable du gouvernement interrogé par la KBS, ce délai est jugé trop juste. Et les autorités publiques disposent actuellement de provisions et de différents fonds restants.Pour qu’un nouveau budget supplémentaire puisse être adopté ce mois-ci, le gouvernement doit absolument soumettre un projet cette semaine, puis tous les partis l’évaluent et doivent l’adopter sans aucun désaccord.