Photo : YONHAP News

Chaque jour, le Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC) organise deux séances de briefing, une le matin et l’autre en fin de journée, afin de faire état de la propagation du Covid-19 en Corée du Sud.D’après son dernier bilan rendu public, depuis hier, 231 nouveaux cas ont été confirmés. Le nombre cumulé de patients infectés par le SRAS-COV-2 atteint ainsi 833 au pays du Matin clair. Précisions : au total huit d'entre eux ont succombé à l’épidémie et quatre nouveaux individus sont sortis de l’hôpital, portant à 22 le nombre de patients complètement guéris. Il s’agit des cas 9, 13, 15 et 20.Pendant ce temps-là, 11 631 individus attendent les résultats du test de dépistage.La grande majorité des personnes touchées par le nouveau coronavirus sont de Daegu ou ont des liens avec l’église de Shincheonji.