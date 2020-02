Covid-19 : la K-league reportée sine die

Photo : YONHAP News

Sur fond de propagation du Covid-19 et en attendant que la situation se calme, l’ouverture de la nouvelle saison de la ligue professionnelle de football de Corée du Sud a été reportée sine die. Il s’agit d’une décision inédite dans l’histoire de la K-league, lancée il y a 37 ans.Les matchs éliminatoires que l’équipe sud-coréenne doit disputer le mois prochain contre la Chine et le Turkménistan, dans son pays, risquent de se dérouler à huis clos. Dans le pire des cas, ils pourraient avoir lieu dans un pays tiers.Le football n’est pas le seul sport touché par l’épidémie. Les matchs de basket-ball féminin se déroulent actuellement sans aucun public. Le basket-ball masculin envisage de faire pareil, allant même jusqu'à considérer une annulation pure et simple de la saison.La fédération de la ligue professionnelle de baseball, le sport le plus apprécié des sud-Coréens avec le football, envisage également de reporter l’ouverture de sa nouvelle saison, initialement prévue en mars.