Covid-19 : Séoul et Washington étudient la réduction de l’ampleur de leur prochain exercice militaire conjoint

Le secrétaire américain à la Défense a annoncé que son pays et la Corée du Sud étudiaient la possibilité de réduire l’ampleur de leur prochain exercice militaire conjoint, qui doit débuter le 9 mars.Mark Esper a fait cette annonce dans une conférence de presse qu’il a donnée conjointement avec son homologue sud-coréen, Jeong Kyeong-doo, à l’issue de leur entretien, hier, au siège du Pentagone.Interrogé sur une telle possibilité, le ministre américain a précisé que le commandant des forces américaines en Corée du Sud (USFK), Robert Abrams, et le chef d’état-major interarmées sud-coréen Park Han-ki examinaient cette possibilité en ce moment, soucieux d’endiguer le coronavirus.Jeong Kyeong-doo a assuré que, même en cas de réduction du format de la manœuvre, les deux pays feraient en sorte de maintenir leur posture de défense commune et leur alliance, et ménageraient aussi le dialogue sur le processus de paix dans la péninsule.