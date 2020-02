Covid-19 : en Inde, Trump évoque la propagation du coronavirus en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Au cours de sa visite en Inde, le président des Etats-Unis a donné, hier heure locale, une conférence de presse à New Delhi. L’occasion pour Donald Trump de mentionner la crise sanitaire sans précédent du nouveau coronavirus.Le locataire de la Maison blanche a en effet souligné que son pays et la Chine travaillaient main dans la main afin d’y faire face et que la contamination se propageait maintenant en Corée du Sud, en Italie ou dans d’autres pays. Et d’ajouter qu’il avait « dialogué avec tous » et que tous « faisaient un travail professionnel » dans la lutte contre l’épidémie.Ces propos laissent penser qu’il s’est entretenu au téléphone avec ses homologues des pays concernés. Le dirigeant américain n’a pour autant pas donné de précisions sur le sujet.Au début du mois, il avait annoncé avoir eu une excellente conversation téléphonique avec le président chinois Xi Jinping et parlé avec lui du coronavirus. Il en avait profité pour réaffirmer sa confiance quant à la force de l’empire du Milieu dans le combat face au Covid-19.