Photo : YONHAP News

La matinée était globalement couverte. Seul le quart nord-ouest était sous le soleil. Dans l’après-midi, le pays s’est divisé en deux, avec à l’ouest un temps plutôt ensoleillé malgré quelques nuages sur la côte, et à l’est, des précipitations.Les températures sont plutôt agréables, avec 11°C à Séoul, 13°C à Busan et sur l’île de Jeju, 14°C à Daejeon et 15°C à Daegu.Météo-Corée prévoit pour demain un grand ciel bleu sur tout le territoire, excepté sur la pointe nord-est qui pourrait enregistrer quelques flocons. Les nuages s’accumuleront progressivement dans l’après-midi. Les températures devraient être identiques à celles d’aujourd’hui.