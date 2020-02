Covid-19 : l’AFC reporte les matchs prévus en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

La Confédération asiatique de Football (AFC) a reporté les matchs de la Ligue des champions d’Asie qui devaient se dérouler mardi et mercredi prochains en Corée du Sud. Initialement, le FC Séoul et Ulsan Hyundai, deux équipes sud-coréennes, devaient affronter, respectivement, le club thaïlandais Chiangrai United FC dans le groupe E, et les joueurs australiens de Perth Glory FC dans le groupe F.Le FC Séoul a en effet annoncé, hier, avoir reçu une lettre officielle en ce sens de la part de l’AFC, sans avoir été informé des nouvelles dates. Avant cela, le Chiangrai United avait refusé de se rendre en Corée du Sud en raison du Covid-19. Une décision suivie par l’équipe australienne.La Fédération des ligues professionnelles sud-coréennes avait proposé, lundi, d’organiser les matchs sans spectateurs et un report de l’ouverture de la nouvelle saison de K-League, en vain. De leur côté, les équipes de Suwon et de la province de Jeolla du Nord ont décidé de se préparer, à partir du mois prochain, à l’étranger, plus précisément en Malaisie et en Australie.