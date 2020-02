La Banque de Corée maintient son taux directeur et abaisse ses prévisions de croissance

Photo : YONHAP News

Contre les pronostics de certains observateurs, la Banque de Corée (BOK) a décidé aujourd’hui de geler son taux directeur à 1,25 %, un niveau historiquement bas, qui reste inchangé depuis octobre dernier.Face à la propagation rapide du nouveau coronavirus dans le pays, certains misaient sur son abaissement. Pourtant, la banque centrale semble préférer attendre de voir comment la situation va évoluer, avant de mesurer plus exactement son impact sur l’économie.La prudence est de mise car une révision à la baisse serait susceptible de perturber le marché immobilier. La BOK s’est cependant déclarée prête à le réajuster en tenant compte de l’évolution de la crise sanitaire et de l’endettement des ménages. Une déclaration qui est interprétée comme une intention de le réduire, vraisemblablement, en avril.La banque centrale a néanmoins affiché son pessimisme à l’égard de la croissance économique du pays. Elle a décidé de diminuer ses prévisions, de 2,3 % à 2,1 %. Face à l’épidémie, la consommation se contracte et les exportations continuent de montrer des signes de ralentissement.Enfin, l’institution a décidé de débloquer une enveloppe supplémentaire de 5 000 milliards de wons, un peu plus de 3,7 milliards d’euros, sous forme de prêts aux PME qui subissent des pertes à cause du coronavirus.