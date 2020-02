Covid-19 : 56 pays et régions renforcent leur contrôle d’accès sur les arrivants de Corée du Sud

Photo : KBS News

L’épidémie du Covid-19 s’intensifie en Corée du Sud, poussant de plus en plus d’États et de régions à interdire ou limiter l’entrée des voyageurs en provenance du pays du Matin clair.Ce matin, ils étaient, selon le ministre des Affaires étrangères, 27 à refuser les personnes venant de la partie sud de la péninsule coréenne. Les personnes venant d’une zone contaminée par le SRAS-Cov-2 ne peuvent désormais plus entrer en Palestine et sont obligées d’être titulaires d’un titre de séjour ou d’un permis de travail pour se rendre en Arabie Saoudite. D’autres pays comme la Jamaïque, Trinité-et-Tobago ou encore les Comores imposent des restrictions identiques.29 autres zones ont préféré renforcer leurs procédures de contrôle sanitaire aux bureaux d’immigration pour les voyageurs venant de Corée du Sud. Il s’agit, entre autres, de la Croatie, de l’Islande, de la Serbie, de la Bosnie-Herzégovine ou encore de cinq régions chinoises. Les autorités croates imposent, par exemple, un contrôle durant 6 à 10 heures à ceux qui se sont rendus en Corée du Sud ou au Proche-Orient, placent à l’isolement ceux qui ont des symptômes suspects et mettent en surveillance à distance pendant deux semaines ceux qui n’en ont pas.