Covid-19 : le gouvernement annonce un plan global visant à soutenir l’économie

Afin de soutenir l’économie locale qui se contracte au fil des jours dans le sillage de l’épidémie du Covid-19, le gouvernement a annoncé qu’il réduirait de 70 % la taxe sur l’achat d’automobile entre mars et juin et qu’il doublerait le taux de déduction sur les règlements effectués par cartes de crédit ou de débit, soit à 30 % et 80 %.Le ministre des Finances, Hong Nam-ki, a présenté un plan global en ce sens à l’issue d’une réunion des ministres concernés, tenue ce matin à Séoul.La clé de ce dispositif consiste à stimuler la consommation. Les employés élevant des enfants âgés de moins de neuf ans pourront toucher une prime de vacances allant jusqu’à 50 000 wons, environ 37 euros par jour pendant cinq jours. Les foyers où les deux parents travaillent peuvent bénéficier, au maximum, de 500 000 wons, l’équivalent de 374 euros.Et si les travailleurs participant à des projets d’emploi pour les seniors décident de recevoir 30 % de leur salaire en bons d’achat, ils pourront toucher une rémunération 20 % plus élevée sous forme de coupons utilisables dans cinq secteurs, à savoir l’emploi, la culture, le tourisme, les vacances et la maternité.Enfin, pour venir en aide aux PME et aux petits commerçants, les autorités fiscales vont réduire le montant des TVA pour les autoentrepreneurs dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 60 millions de wons, soit près de 45 000 euros.Qui plus est, le ministère des Finances envisage d'élaborer le plus vite possible un projet d’additif budgétaire et exécuter 75 % de ce plan dès que le texte sera approuvé à l’Assemblée nationale.