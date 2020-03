Cinéma : Hong à l’honneur à Berlin, Bong à Paris

Photo : YONHAP News

Le septième art sud-coréen est à l’honneur en Europe. Avec « The Woman who ran », le cinéaste Hong Sang-soo a eu l’honneur de recevoir l’Ours d’argent du meilleur réalisateur lors de la 70e édition du Festival international du film de Berlin, qui s’est terminé hier, en Allemagne.Lors de la cérémonie de remise des prix, après avoir remercié tout le monde, l'artiste sexagénaire a demandé au public d’applaudir ses actrices, Kim Min-hee et Seo Young-wha. La première, rappelons-le, est sa muse et compagne. « The Woman who ran », qui raconte l’histoire d’une femme qui profite du voyage d’affaires de son mari pour rendre visite à ses anciennes amies, est le septième long-métrage qu'ils tournent ensemble.Ce n’est pas la première fois que leur collaboration est primée à la Berlinale puisqu’il y a trois ans, Kim s’était vue décerner le prix de la meilleure actrice pour sa performance dans le film « On the Beach at Night Alone ».Vendredi, lors de la 45e cérémonie des César, qui se déroulait à la salle Pleyel, à Paris, « Parasite » de Bong Joon-ho a été sacré meilleur film étranger. Après la Palme d’or, l’année dernière, à Cannes, cette comédie noire, qui décrit comment une famille défavorisée s'imposent dans la vie d'une famille aisée, a ainsi une nouvelle fois été reconnue en France.