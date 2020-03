Le satellite sud-coréen Cheollian-2-B positionné en orbite

Photo : YONHAP News

Le satellite sud-coréen d'observation environnementale, baptisé Cheollian-2-B, a été placé avec succès, vendredi à 19h 30, sur son orbite géostationnaire cible. C’est une première.Cette bonne nouvelle a été donnée, hier, par le ministère de la Science et des TIC de Corée du Sud. Il est donc à présent en orbite à 128' 25'' de longitude est et à 35 786 km au-dessus de l'Equateur.Cet appareil spatial a été lancé le 19 février depuis le centre spatial guyanais (CSG), en Guyane française, avant de passer cinq étapes de transfert interorbital et de gagner sa position géostationnaire finale.Ce satellite sera désormais soumis à une série de tests et d'ajustements, afin de fournir des informations optimales. Une fois ces contrôles passés avec succès, il enverra, à partir du mois d'octobre, en temps réel, des données sur le milieu marin. Ce n’est pas tout. A compter de l’année prochaine, le Cheollian-2-B fournira des informations atmosphériques comme la concentration de particules fines.