Covid-19 : les recherches pour un remède sur la bonne voie

Photo : YONHAP News

L’Institut national de la santé, sous la tutelle du Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC), a réussi à fabriquer une protéine indispensable à la mise au point d’un remède contre le SRAS-CoV-2.Cette protéine est connue sous le nom de « probe ». Elle est capable de détecter et de séparer l’anticorps du virus, puis de récupérer les cellules qui produisent un « anticorps neutralisant » présent dans le sang de la personne infectée en convalescence.L’établissement a annoncé rendre possible l’évaluation de l’efficacité du remède en purifiant l’antigène et en établissant un test de neutralisation. Il tentera également de développer des modèles sur les animaux et un remède recourant au plasma, en obtenant un budget additif.Par ailleurs, l’institut a recruté des « cerveaux » pour 12 enjeux actuels portant à la fois sur le traitement, le vaccin, le diagnostic du Covid-19 ainsi que les recherches associées.Le KCDC envisage de fonder un Institut de recherche national sur le virus et la maladie contagieuse, profitant de la propagation actuelle d’un nouveau coronavirus.