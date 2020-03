Covid-19 : la pandémie affecte les sportifs sud-coréens à l'étranger

Photo : YONHAP News

Le monde du sport n’est pas épargné par le Covid-19. Quelques jours après l'annonce de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui a déclaré que l'épidémie était désormais une pandémie, les cinq principales ligues de football, à savoir celles de France, d'Angleterre, d'Allemagne, d'Espagne, et d'Italie, ont été arrêtées.Dans l'Hexagone, le club de Troyes, en Ligue 2, a confirmé, hier, la détection de deux cas positifs au sein de son groupe. Selon le journal L’Equipe, il s’agit de l’attaquant sud-coréen Suk Hyun-jun, et d'un jeune du Centre de formation. Il s'agit du premier cas répertorié aussi bien en Corée du Sud qu'à l'étranger pour un joueur professionnel du pays du Matin clair.Outre-Rhin, en Bundesliga, la ligue allemande, Lee Jae-sung et Seo Young-jae du club de Kieler SV Holstein ont été placés, hier, à l'isolement pour deux semaines, en raison de la contamination d'un autre joueur de l'équipe.Dans ce contexte sportif où tout est suspendu, Son Heung-min, l'attaquant de Tottenham Hotspur, qui se remet doucement de sa fracture du bras il y a un mois lors du match contre Aston Villa, aura davantage de temps pour récupérer. En fonction de la date de reprise du championnat anglais, il n'est pas impossible qu'il fasse son retour avant la fin de la saison.Les sud-Coréens en activités dans la ligue majeure de baseball sont eux aussi à l'arrêt. Il s'agit notamment de Kim Kwang-hyun des Cardinals de Saint Louis, de Ryu Hyun-jin des Blue Jays de Toronto et de Choo Shin-soo des Rangers du Texas.