Photo : YONHAP News

Le groupe de k-pop Bangtan Boys (BTS) occupe le troisième rang du classement des dix albums les plus vendus au monde en 2019, une liste établie par la Fédération internationale de l’industrie phonographique (IFPI).Plus précisément, il s’agit de « Map of the soul : Persona » qui se classe troisième dans le « Global Album Chart 2019 » dévoilé, hier, sur le site de l’IFPI. L’année précédente, les deux albums du septuor, « Love Yourself ‘Gyeol’ : Answer » et « Love Yourself ‘Geon’ : Tear » ont été classés respectivement en 2e et 3e position du même palmarès. C’est la première fois que des artistes sud-coréens figurent sur cette liste deux années de suite.La première place est revenue à l’album du groupe japonais Arashi « 5x20, All the best ». Vient ensuite « Lover » de la chanteuse de pop américaine Taylor Swift.