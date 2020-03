Le film « Time to hunt » débarquera sur Netflix

Photo : YONHAP News

Le long-métrage sud-coréen « Time to hunt » va être dévoilé sur Netflix, sans diffusion préalable dans les salles de cinéma. Une décision visant à faire face à l’aggravation du nouveau coronavirus aux quatre coins du monde. Aucun film sud-coréen n’avait pris cette démarche jusqu’à présent.Selon Little Big Pictures, sa société de distribution, l’œuvre sera disponible à partir du 10 avril sur la plateforme américaine dans quelque 190 pays. Pourtant, Contents Panda, la firme chargée de la vente de ses droits à l’étranger, lui reproche d'avoir conclu un double contrat et compte, de ce fait, saisir la justice. Celle-ci a déjà vendu un droit de diffusion à près de 30 pays et prévoit de parapher un accord avec 70 nations.Le distributeur du film, de son côté, a affirmé avoir proposé de dédommager toutes les pertes suite aux résiliations, mais la filiale de Next Entertainment World a refusé.Le thriller du réalisateur Yoon Sung-hyun a déjà été dévoilé à quelques spectateurs le 22 février dernier, lors de la Berlinale, le festival international des films de Berlin. Sa sortie était initialement prévue quatre jours plus tard, mais a été finalement été reportée.