Covid-19 : le ministère de l’Education prépare la grande rentrée scolaire

Photo : YONHAP News

A deux semaines de la rentrée scolaire, repoussée au 6 avril, le gouvernement a annoncé aujourd’hui une panoplie de mesures visant à endiguer la propagation du Covid-19.Il s’agit notamment de renforcer les mesures de prévention dans les établissements largement fréquentés par les adolescents, comme les cybercafés ou encore les instituts privés de cours particuliers.Jusqu’au 5 avril, toutes les activités dans ces lieux doivent être limitées. Si elles doivent se poursuivre pour des raisons inévitables, il faudra garder un ou deux mètres de distance entre chaque personne.Le ministère de l’Education chargera aux collectivités locales et aux rectorats des académies de veiller au respect de ces directives. En cas de violation, les établissements incriminés pourront être fermés ou encourir une amende, entre autres.Le ministère a fait désinfecter l’ensemble des installations de chaque école et désigner aussi un responsable chargé de la lutte contre le nouveau coronavirus. De même, un lieu isolé doit être aménagé pour les élèves susceptibles d’être porteurs du virus et au moins deux masques de protection doivent être assurés pour chaque élève, chaque enseignant et chaque employé administratif.En Corée du Sud, la grande rentrée a lieu chaque année début mars, contrairement à beaucoup de pays où cela se déroule en septembre.