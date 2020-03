Bourse : rebond des indices et taux de change réduits

Photo : YONHAP News

Contrairement aux marchés américains et européens, Yeouido retrouve le sourire, à tel point qu’un « side-car sur les achats » a été déclenché ce matin à 10h 05, suspendant les cours pendant cinq minutes. Ce dispositif permet d’arrêter les transactions lorsque la croissance du Kospi est à 5 % ou plus pendant une minute. Après le 20 mars, c’est la deuxième fois qu’une telle mesure est prise.Après son effondrement hier, l’indice de référence de la Bourse de Séoul fait donc un rebond spectaculaire gagnant 127,51 points, soit une hausse de 8,60 %. Il termine à 1 609,97 points. Le Kosdaq est au même niveau de croissance, avec +8,26 %, soit 36,64 points. L’indice des valeurs technologiques clôt la séance à 480,40 points.Le won sud-coréen reprend de la valeur face à l’euro et au dollar américain. À la fin des transactions financières de ce mardi, la monnaie européenne s’échange contre 1 349,07 wons (-13,56 wons) et le billet vert contre 1 249,60 wons (-16,90 wons).