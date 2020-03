Covid-19 : le HCDC appelle à l'assouplissement des sanctions contre la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

La Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’Homme (HCDH) a demandé un assouplissement urgent des sanctions internationales imposées notamment à la Corée du Nord et à l’Iran pour leur permettre de lutter contre le nouveau coronavirus.Michelle Bachelet a formulé cette demande dans un communiqué publié hier sur le site web de son agence. Elle y précise qu’il faut « protéger non seulement la santé publique mondiale, mais également les droits et la vie des habitants des pays sous le coup de mesures punitives ». Et d’ajouter que « dans ce contexte de pandémie mondiale, entraver les efforts médicaux dans un pays accroît les risques pour nous tous ».La patronne du HCDH a en particulier insisté sur le fait que le système médical était extrêmement précaire en Corée du Nord, en Iran, où le Covid-19 a déjà fait au moins 1 800 morts, à Cuba, au Venezuela et au Zimbabwe.L’ancienne présidente du Chili a par ailleurs exhorté ces pays sanctionnés à fournir des informations transparentes et à accepter l’indispensable aide humanitaire, soulignant qu’aucun pays ne pouvait combattre seul les maladies infectieuses.