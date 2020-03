Photo : YONHAP News

La remontée continue pour la Bourse de Séoul. Le Kospi repasse le seuil des 1 700 points et le Kosdaq celui des 500 points. L’indice de référence gagne en effet 5,89 %, soit 94,79 points, pour atteindre 1 704,76 points, et l’indice des valeurs technologiques prend 5,26 %, soit un gain de 25,28 points et clôt la séance du jour à 505,68 points.Sur le marché des devises, le won sud-coréen est également sur la bonne voie. À la fin des transactions financières, l’euro s’échange contre 1 330,63 wons (-18,44 wons) et le dollar américain contre 1 229,90 wons (-19,70 wons).