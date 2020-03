Législatives 2020 : plus de 4 électeurs sur 10 encore indécis

Photo : KBS News

En dépit du Covid-19 qui poursuit sa propagation sur un rythme de plus en plus ralenti, 75,6 % des électeurs auraient l’intention ferme de se rendre aux urnes le 15 avril prochain, pour les législatives. C’est le résultat d’un sondage mené par l'institut Korea Reserach, sur la demande de la KBS, entre samedi et lundi derniers, auprès de 2 000 adultes âgés de 18 ans et plus, avec une marge d'erreur de 2,2 points.Concernant leur préférence, plus de quatre sondés sur dix, soit 42,6 % de l’ensemble, ont répondu ne pas avoir encore décidé quel candidat choisir, soit une augmentation de 6,5 points par rapport à il y a un mois. 31,8 % ont opté pour le Minjoo, le parti au pouvoir, et 19,3 % pour le Parti du Futur Unifié (PFU), la première force d’opposition.Pour le scrutin proportionnel, les partis progressistes devancent de plus de dix points le Parti Futur Corée (PFC), formation satellitaire du principal parti conservateur. Plus précisément, le Parti des citoyens, un mouvement créé à la hâte par le Minjoo, reçoit 21,2 % des intentions de vote, contre 19 % pour le PFU, qui est suivi par le Parti de la justice, une force minoritaire progressiste, avec 5,7 % et le Minjoo ouvert, parti formé par des déserteurs du parti de Moon Jae-in, avec 4 %.Enfin, près d’un électeur sur deux, soit 49,9 % des sondés, a affirmé qu’il fallait voter pour le parti au pouvoir afin d’appuyer le gouvernement, alors que 39,7 % se sont prononcés pour l’opposition conservatrice, afin de mieux surveiller l’administration.