Covid-19 : avec 104 nouveaux cas confirmés, le gouvernement durcit le contrôle de l'auto-confinement

Photo : YONHAP News

La part des patients qui ont contracté le Covid-19 à l’étranger continue de progresser. Aujourd’hui, sur les 104 nouveaux cas identifiés, portant le total des infections à 9 241, 57 sont venus de l’étranger, soit 54 % de l’ensemble. 30 passagers ont été testés positifs pendant le contrôle à l'immigration à l’aéroport et 27 autres après leur arrivée chez eux.Avec 404 guérisons et 5 décès supplémentaires, le nombre des patients sous traitements est retombé sous la barre des 5 000, avec 4 966 individus. Le nombre accumulé des décès et celui des malades guéris atteignent respectivement 131 et 4 144.Face à l’augmentation rapide des cas importés, les autorités sanitaires ont renforcé le contrôle des arrivants de l’étranger, notamment d’Europe et des Etats-Unis. Ils sont ainsi obligés d’installer sur leur smartphone l’ « application de protection pour les auto-confinés ». Une application qui leur permet de vérifier régulièrement leur état de santé et d’alarmer les autorités sanitaires dès qu’ils quittent leur lieu de confinement sans raison valable. En cas de violation, ils peuvent être poursuivis en justice alors que les étrangers risquent une expulsion pure et simple du pays.Par ailleurs, afin d’accélérer les tests de dépistage à l’aéroport international d’Incheon, deux centres de soins sélectifs en plein air entreront en service dans deux terminaux de passagers. Ainsi, les voyageurs pourront se faire prélever des échantillons en moins de cinq minutes.