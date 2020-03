Commémoration du 10e anniversaire du torpillage de la corvette Cheonan

Photo : YONHAP News

A l’occasion du 10e anniversaire du torpillage de la corvette Cheonan, une cérémonie a eu lieu aujourd’hui à la deuxième flotte de la marine en présence du ministre de la Défense, Jeong Kyeong-doo, et de 150 autres personnes dont les familles des victimes, les marins survivants du drame ainsi que les responsables du ministère des Anciens combattants et de la Fondation Cheonan.Pour des raisons préventives, le nombre de participants était bien inférieur aux précédentes commémorations et des dispositifs sanitaires renforcés ont été appliqués.Pour rappel, il y a dix ans jour pour jour, un sous-marin nord-coréen a attaqué ce navire d’escorte sud-coréen, au large de la côte ouest de la péninsule, près de la frontière intercoréenne. La frappe a fait 46 morts parmi les 104 marins à son bord. Pourtant, Pyongyang continue de nier les faits. L'épave de la corvette est exposée sur le lieu de l'événement.Au cours de la cérémonie, le ministre Jeong a affirmé que les citoyens et l’armée déployaient tous leurs efforts pour que le souvenir du sacrifice de ces 46 soldats puisse être préservé éternellement. Dans la foulée, il a annoncé que l’armée était en train d’examiner la possibilité de baptiser la frégate de nouvelle génération construite par la Corée du Sud « Cheonan ».En effet, la marine envisage de donner ce nom au premier bateau d’une série de bâtiments de guerre de 3 500 tonnes qui seront construits dans le cadre du projet Batch-III. Cette frégate devrait être mise à l'eau en 2024.