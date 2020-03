Covid-19 : Moon Jae-in partage l’expérience sud-coréenne avec les membres du G20

Photo : YONHAP News

Lors du sommet virtuel du G20, le président sud-coréen a partagé avec les participants les expériences de son pays dans le combat contre le SRAS-CoV-2. Moon Jae-in les a appelés à faire preuve de solidarité au niveau international pour surmonter cette crise, comme ce fut le cas lors de la crise financière en 2008.Le locataire de la Maison bleue a fait savoir que la situation domestique était en train de se stabiliser, même s’il est encore tôt pour relâcher la vigilance. Il a souligné que son pays a fait des progrès dans la lutte contre l’épidémie grâce à la prévention anticipée et transparente, ainsi que la participation spontanée et démocratique des citoyens.Le chef de l’Etat a proposé aux membres du G20 de mettre en commun leurs expériences de prévention et de contrôle sanitaires ainsi que les données des essais cliniques liés au Covid-19. Et il les a conviés à réunir leurs efforts pour mettre au point des vaccins et des médicaments. Moon a évoqué quelques exemples de son pays, tels que le dépistage en drive-in, le kit médical de dépistage, l’application mobile de contrôle des auto-confinés, la procédure spéciale de contrôle à l'entrée dans le pays, entre autres.Enfin, le président Moon a plaidé pour le maintien des échanges économiques indispensables, afin de réduire au maximum les impacts négatifs sur l’économie mondiale. Pour lui, il serait crucial d'autoriser les déplacements des ressources humaines « essentielles », à savoir des scientifiques, des médecins et des hommes d’affaires, cela dans la mesure où cette circulation ne nuit pas au dispositif de prévention sanitaire de chaque nation. Par ailleurs, il a souligné qu’il serait impératif de mener des politiques économiques audacieuses, en présentant les dispositifs d’assouplissement financiers et monétaires de son pays.