Covid-19 : 91 nouveaux cas confirmés, près d’un malade sur deux guéri

Photo : YONHAP News

Le nombre de nouveaux patients infectés au Covid-19 stagne autour des 100. 91 nouveaux cas, neuf décès supplémentaires et 309 guérisons additionnelles ont été recensés ce vendredi à 0h. Ainsi la Corée du Sud compte un total de 9 332 cas positifs dont 139 décès et 4 528 personnes guéries. Le taux de guérison s'élève à 48,5 %.Les cas « importés » continuent de progresser, avec 309 patients dont 31 étrangers qui ont contracté l’épidémie hors des frontières. Hier, 13 individus se sont avérés positifs au cours du contrôle d’immigration à l’aéroport.Alors que l’opération de dépistage préventif auprès des établissements à haut risque à Daegu se poursuit, un nouveau cluster a été identifié. 52 patients ont été testés positifs dans un hôpital de cette grande ville du sud-est. 49 patients et employés de l’établissement attendent encore le résultat, donc le nombre des cas confirmés risque d’augmenter.Dans ce contexte, le contrôle à l’égard des voyageurs en provenance des Etats-Unis est renforcé à partir d’aujourd’hui. Ils doivent tous rester confinés chez eux pendant 14 jours sous peine d’amende ou d’expulsion. Ceux présentant des symptômes doivent rester en quarantaine dès leur arrivée avant de se soumettre au test de dépistage, qu’ils soient sud-Coréens ou étrangers.Par ailleurs, à partir de demain, des bus et des trains pour les arrivants de l’étranger ne pouvant pas prendre de voiture, vont être mis en service en coopération avec les autorités locales.Enfin, des bonds d’achat d’une valeur de 400 000 wons, environ 300 euros, seront offerts aux foyers ayant des enfants âgés de moins de sept ans. 2,63 millions d’enfants de 2 millions de familles pourront en bénéficier.