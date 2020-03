Record historique de l’excédent de la balance des droits d’auteur en 2019

Photo : YONHAP News

La balance des droits d’auteur a enregistré un surplus de 1,62 milliard de dollars l’année dernière, son plus haut niveau depuis l’établissement de ces statistiques en 2010. Il s’agit d’une augmentation de 150 millions de dollars par rapport à l’année précédente.D’après l’annonce faite aujourd’hui par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, cet excédent dans ce secteur se poursuit pour la septième année consécutive. La première fois remonte à 2013 avec un surplus de 20 millions de dollars.Cette belle performance est notamment attribuable à l’engouement suscité par la K-pop, comme en témoigne la grande popularité du septuor Bangtan Boys (BTS). Ainsi, le déficit de la balance des droits d’auteur dans les domaines de la culture et de l’art a été réduit à 180 millions de dollars, son plus bas niveau historique. En même temps, l’excédent dans les domaine de la recherche et du développement (R&D) des logiciels s’est élevé à 1,8 milliard de dollars.D’après la Banque de Corée (BOK), les importations des droits d’auteur ont quadruplé, passant de 1,77 milliard de dollars en 2010 à 7,01 milliards de dollars en 2019, alors que leurs exportations ont décuplé, de 890 millions à 8,62 milliards de dollars sur la même période.