Météo : retour du soleil

Photo : YONHAP News

Si la pluie était plus que présente ce matin en Corée du Sud, seule la pointe nord-ouest du territoire a été épargnée. Le soleil reprend, cet après-midi, doucement le dessus pour s’imposer sur un quart nord-ouest et jouer à cache-cache avec les nuages dans le sud-sud-est. L’extrême nord-est est toujours sous la pluie.Les précipitations de la nuit dernière ont fait baisser les températures. Les maximales atteignent aujourd’hui 14°C sur l’île de Jeju, 16°C à Séoul, 18°C à Daejeon et Busan, et enfin 19°C à Daegu.D’après les prévisions de Météo-Corée, la journée de samedi sera globalement ensoleillée, même si les nuages seront présents sur une grosse moitié sud. Dimanche, seul le nord sera sous le soleil, tandis que le reste du pays sera sous une épaisse couverture nuageuse.