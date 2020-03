COVID-19 : 14 jours de confinement imposés dès le 1er avril pour tous les arrivants de l’étranger

Photo : YONHAP News

Dans le but d’endiguer la propagation du nouveau coronavirus causée par des infections à l’extérieur du pays, le gouvernement sud-coréen imposera à partir de ce mercredi un confinement de deux semaines obligatoire à tous ceux qui entrent sur le territoire, quelle que soit leur nationalité, leur provenance et la durée de leur séjour.Cette décision s’explique par le fait que le nombre de nouveaux cas de contamination augmente de plus en plus chez les personnes venues de l'étranger. Par exemple, parmi les 105 malades supplémentaires confirmés samedi dernier, 41 étaient des cas « importés ».Seuls les visiteurs munis d’une autorisation préalable et qui arrivent dans le pays à des fins diplomatique, académique ou publique, seront exemptés de cette obligation.De son côté, le Siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ) s'est montré opposé à la grande rentrée scolaire prévue pour le 6 avril. Pour rappel, celle-ci a déjà été repoussée à trois reprises et devait, initialement, avoir lieu au début du mois de mars.L'exécutif semble partager cette position. Il annoncera demain sa décision sur ce sujet et n'écarte pas la possibilité d'une reprise via un système de cours en ligne, entre autres.