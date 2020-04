COVID-19 : la production, la consommation et l’investissement freinent

Photo : YONHAP News

La propagation du nouveau coronavirus ralentit l’économie sud-coréenne, en plombant à la fois la production, la consommation et l’investissement.Selon les données publiées ce matin par l’Institut national des statistiques (Kostat), la production industrielle a reculé de 3,5 % en février en glissement mensuel, soit la baisse la plus importante depuis février 2011, lorsque la fièvre aphteuse avait frappé le pays de plein fouet.Le secteur de la construction automobile a joué un rôle prépondérant dans ce ralentissement avec une chute de 27,8 % de la production. Les industries minière et manufacturière ainsi que le domaine tertiaire ont connu également des réductions respectives de 3,8 % et 3,5 %.L'indice des ventes au détail, qui représente l’évolution de la consommation, a diminué de 6 %, une dégression sans précédent depuis neuf ans. A propos de l’investissement dans les biens d’équipement, il a reculé de 4,8 % par rapport à il y a un mois.A en croire un responsable du Kostat, la consommation a évolué dans le cadre de la prévention de l’épidémie, ce qui a fait chuter la production du secteur tertiaire et les ventes au détail. La production des constructeurs de véhicules freinée par le manque d’approvisionnement des pièces détachées, a pénalisé à son tour le secteur minier et manufacturier.