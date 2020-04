COVID-19 : Jeju réclame près de 100 000 euros à une mère et une fille qui n'ont pas respecté le confinement

Photo : YONHAP News

La province de Jeju a saisi, hier, le tribunal de sa région pour demander un dédommagement à deux femmes qui n’ont pas respecté le confinement à domicile, comme recommandé par le gouvernement. La jeune fille, étudiante aux Etats-Unis qui vient d’être rapatriée, et sa mère ont fait du tourisme pendant cinq jours, alors qu'elles présentaient des symptômes dès le premier jour.Les autorités de l'île méridionale estiment que ces femmes étaient tout à fait conscientes des conséquences de leurs comportements. Elles réclament par conséquent 110 millions de wons, quelque 82 000 euros, pour les personnels chargés de la prévention, et 22 millions de wons, environ 16 000 euros, à deux commerces touchés par leur visite ainsi que deux habitants mis à l’isolement.Les deux personnes sont entrées en contact avec 96 habitants et ont visité une vingtaine de restaurants et de commerces. La province a indiqué qu'elle soutiendrait tous les individus ou commerces qui souhaitent porter plainte et participer au procès.Bien entendu, une demande de poursuite ne sera possible que si ces femmes ont contaminé d'autres individus ou si elles ont menti lors de l'enquête épidémiologique.