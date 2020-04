Photo : YONHAP News

Yeouido, la place financière sud-coréenne, retrouve le sourire. Les deux principaux indices de la Bourse de Séoul poursuivent leur progression. Le Kospi gagne 2,19 %, soit 37,52 points, pour clore la séance à 1 754,64 points, et le Kosdaq prend 4,97 %, soit 26,96 points, et termine à 569,07 points.Sur le marché des devises, la monnaie sud-coréenne reprend de la valeur. À la clôture des transactions financières, l’euro s’achète 1 339,93 wons (-17,68wons) et le dollar américain 1 217,40 wons (-7 wons).