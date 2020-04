COVID-19 : rapatriement de 66 ressortissants sud-Coréens à Madagascar et au Cameroun

Photo : YONHAP News

Des sud-Coréens résidant à Madagascar et au Cameroun se sont envolés hier vers Incheon, en Corée du Sud, face à l’aggravation du nouveau coronavirus aux quatre coins du monde.En Afrique, il était difficile de faire décoller un charter alors que peu de ressortissants du pays du Matin clair y résident. Les ambassades de Corée de ces deux pays ont donc organisé une location conjointe avec d'autres nations.26 sud-Coréens ont ainsi pu quitter Madagascar en partageant un vol avec des Américains, des Japonais et des Allemands, entre autres. 97 sièges sur 100 étaient ainsi occupés.Au Cameroun, 12 expatriés et voyageurs ainsi que 28 membres de l’Agence coréenne de coopération internationale (Koica) sont montés à bord d'un appareil en compagnie de 56 officiels de l’Agence de coopération internationale du Japon (Jica).Dans ce pays d'Afrique centrale vivent quelque 130 sud-Coréens, mais le transport par voie aérienne et maritime a été interrompue suite à la fermeture des frontières le 18 mars.A propos des ressortissants en Italie, le pays le plus touché par l’épidémie, 309 personnes dont des étudiants et des employés de firmes sud-coréennes sont arrivés cet après-midi à Incheon en charter, un vol retour préparé par le gouvernement sud-coréen.Un deuxième vol partira de Rome à 17h 50 aujourd'hui heure locale, et fera escale à Milan avant de se poser en Corée du Sud demain après-midi.