COVID-19 : le gouvernement annonce de nouvelles mesures de soutien financier

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a annoncé aujourd’hui de nouvelles mesures destinées à aider les secteurs les plus plombés par l’épidémie du COVID-19. Cette fois, elles concernent les boutiques hors taxes, les industries touristique et cinématographique, entre autres.Concrètement, les loyers seront réduits de 20 % pour les magasins duty free gérés par les conglomérats et les entreprises de taille intermédiaire. Les chiffres seront portés à 50 % pour les boutiques dont les propriétaires sont les PME ou les TPE, les supérettes ainsi que les restaurants.Cette mesure sera appliquée temporairement jusqu’à ce que le nombre de passagers dans les aéroports du pays atteignent 60 % de celui de l’an dernier, dans un délai de six mois maximum. Pendant les 15 premiers jours du mois de mars, le chiffre d’affaires des boutiques hors taxes a chuté de 80 % par rapport à la même période l’an dernier.Pour la filière touristique, l’exécutif a notamment décidé de repousser le classement des hôtels jusqu’à la levée de l’alerte au nouveau coronavirus.Quant aux salles de cinéma, qui ont vu leur chiffre d’affaires régresser de plus de 80 % en glissement annuel, elles pourront reporter jusqu’à la fin de l’année le paiement de leur cotisation pour le développement du septième art.Un soutien financier sera également accordé à une vingtaine de films dont le tournage ou la production restent suspendus à cause de la pandémie et qui se retrouvent à court d’argent. Quelque 400 professionnels de cette industrie pourront, eux aussi, bénéficier de formations dédiées.