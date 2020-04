COVID-19 : le nombre de malades sous traitement en baisse, mais Séoul reste vigilent face à l’arrivée massive des expatriés

Photo : YONHAP News

Avec l'arrivée continue de ressortissants sud-coréens de l’étranger et l’apparition de nouveaux clusters, le nombre de nouveaux patients infectés par le COVID-19 marque le pas autour des cents. Jeudi à 0h, 89 patients additionnels, 261 nouvelles guérisons et quatre décès supplémentaires ont été recensés.Ainsi, la Corée du Sud compte désormais un total de 9 976 cas confirmés et 169 décès, ce qui porte le taux de létalité à 1,69 %. 601 patients auraient contracté l’épidémie à l’étranger. Le nombre des malades sous traitements est, quant à lui, tombé sous la barre des 4 000, avec 3 979 individus.431 743 dépistages ont été effectués et 17 885 personnes sont actuellement en attente de leur résultat.À Daegu, foyer de l'épidémie en Corée du Sud, 21 nouveaux cas ont été enregistrés, ce qui porte le nombre de patients confirmés dans cette ville du sud-est du pays à 6 725.La région métropolitaine en a recensé 35, soit 17 dans la province de Gyeonggi, 14 à Séoul et quatre à Incheon. Pour le reste, six ont été déclarés dans la province de Gyeongsang du Sud, deux respectivement dans les provinces de Gyeongsang du Nord, de Jeolla du Sud et de Chungcheong du Nord, et un dans la province de Gangwon, à Ulsan et à Gwangju.Enfin, 18 personnes ont été testés positives au cours du contrôle d’immigration à l’aéroport international d’Incheon.Dans ce contexte, la ville de Séoul a décidé de soumettre au dépistage tous les arrivants de l’étranger. Ainsi, un immense centre de soins sélectifs en plein air va être installé au stade olympique de Jamsil, construit pour les JO de 1988. Une dizaine de kiosques de dépistage, où les gens peuvent se faire prendre des échantillons, devraient être mises en place. Cette installation devrait permettre d’effectuer au maximum 1 000 tests par jour.