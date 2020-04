COVID-19 : plusieurs centaines de sud-Coréens en Russie, au Maroc et en Bolivie bientôt rapatriés

Photo : YONHAP News

Sur fond de flambée du COVID-19 dans le monde entier, l’exode des ressortissants sud-coréens vers leur pays d'origine se poursuit.Aujourd’hui, 105 expatriés séjournant au Maroc devraient arriver vers 10h ce vendredi à l’aéroport international d’Incheon, à bord d’un avion spécial mis à disposition par le gouvernement local. Il s’agit notamment de 45 bénévoles de l’Agence de coopération internationale de Corée (Koica) et de voyageurs effectuant un séjour de courte durée. Ils étaient bloqués sur place depuis que Rabat a suspendu tous les vols, le 15 mars dernier, avant d’ordonner le confinement général le 20 mars.D’autre part, d’après l’annonce faite hier par l’ambassade de Corée du Sud à Moscou, le rapatriement d’environ 150 étudiants et hommes d’affaires sud-coréens est prévu mardi prochain. Un avion de la compagnie Korean Air, affrété par Séoul, sera mobilisé à cette occasion. En effet, suite à l'annulation de dernière minute d’un vol Moscou-Incheon opéré par la compagnie aérienne Aeroflot, ces ressortissants sud-coréens ont dû rester là-bas. Et si l’on en croit la communauté des Coréens à Moscou, quelque 270 autres sont encore dans l’attente d'être rapatriés.Enfin, huit sud-Coréens coincés en Bolivie ont finalement pu embarquer à bord d'un avion préparé par le gouvernement américain afin de rentrer vers la péninsule. Il s’agit du 2e contingent qui vient de quitter cet Etat sud-américain. Le premier, composé de 47 expatriés, était parti le 28 mars dernier, également à bord d’un charter américain.Tous ces passagers sont dans l’obligation d’être placés en quarantaine pendant au moins 14 jours après leur retour chez eux.