Du soleil, du soleil et encore du soleil. Que ce soit aujourd’hui, samedi ou dimanche, la Corée du Sud sera sous un ciel bleu et ensoleillé. Rien à signaler, à part quelques passages nuageux dans le sud ce vendredi et dans le nord-est demain.Les températures sont toujours agréables mais dépassent difficilement les 20°C. Les maximales atteignent cet après-midi 15°C sur l’île de Jeju, 17°C à Séoul, 18°C à Busan, 19°C à Daejeon et enfin 20 °C à Daegu.