COVID-19 : moins de 50 nouveaux cas en Corée du Sud

A 0 heure ce lundi 6 avril, 47 nouvelles infections du nouveau coronavirus ont été enregistrées en 24 heures en Corée du Sud. Le chiffre cumulé atteint désormais 10 284, dont 186 décès et 6 598 guérisons. C'est la première fois que le nombre de nouveaux cas est sous le seuil des 50 cas depuis le 20 février dernier.Selon le Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC), la région métropolitaine de Séoul, avec 20 nouveaux patients, et la ville de Daegu, principal foyer de l'épidémie dans le pays, avec 13 malades additionnels, sont toujours victimes de contaminations groupées. Par ailleurs, 16 cas sont « importés », dont sept ont été confirmés lors des contrôles à l'entrée du pays.Dans le détail, Séoul compte, avec l'arrivée des ressortissants sud-coréens et des étrangers, 11 cas positifs, et la province de Gyeonggi, quant à elle, neuf infections supplémentaires dont huit sont liées au cluster de l'hôpital Sainte-Marie à Uijeongbu.D'après les statistiques cumulées jusqu'à hier, le taux de létalité moyen s'établit à 1,79 % alors que ce chiffre monte à 19,7 % pour les personnes âgées de 80 ans ou plus. Il est de 7,49 % chez les septuagénaires et de 1,94 % pour les positifs sexagénaires. Actuellement, 81 malades sont dans un état grave ou très critique.