Photo : YONHAP News

La Corée du Sud débute cette semaine comme elle a terminé la dernière : sous le soleil. Ce lundi, tout le territoire sans exception est plongé sous un grand ciel bleu du matin jusqu’au soir.Les températures sont très agréables et rendent de plus en plus difficile la distanciation sociale imposée par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le COVID-19. Les maximales atteignent cet après-midi 14°C sur l’île de Jeju, 16°C à Séoul et Busan, et enfin 19°C à Daejeon et Daegu.Les prévisions de Météo-Corée annoncent que demain matin, quelques nuages devraient s’accumuler au-dessus de Séoul avant de partir, dans l’après-midi, plus vers le nord et le centre du pays. Le reste sera toujours sous le soleil.