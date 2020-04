COVID-19 : les produits de première nécessité « made in Korea » plébiscités dans le monde

Photo : KBS News

Angoissés face à la pandémie du COVID-19, des consommateurs paniqués se ruent dans les supermarchés partout autour du globe. La Corée du Sud, qui ne connaît pas ce phénomène et qui a des rayons encore bien remplis dans les grandes surfaces et épiceries, reçoit de nombreux appels d'importateurs.Un acheteur singapourien a récemment contacté la grande surface sud-coréenne Homeplus pour s’approvisionner d’urgence en papiers toilettes. La chaîne d’hypermarché a envoyé 2 000 cartons de produits de sa propre marque et prévoit d’exporter d’autres types de marchandises.Nongshim, société agroalimentaire, a dû faire fonctionner sans répit six de ses usines afin de répondre à la demande de son importateur américain qui a commandé des dizaines de milliers de cartons de ramyeon supplémentaires. Ses ventes de ces nouilles instantanées à l’étranger ont explosé de 40 % en mars dernier.Avec cet accroissement de la demande étrangère, le pays du Matin clair a vu les exportations des nouilles déshydratées prêtes à manger en moins de cinq minutes progresser de 28 %. Les aliments transformés à base de riz et le lait en poudre connaissent également une grande popularité. Les expéditions hors des frontières de gel antiseptique pour mains ont été multipliés par sept et celles de kits de dépistage du nouveau coronavirus ont doublé.