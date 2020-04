COVID-19 : Moon Jae-in multiplie les entretiens téléphoniques avec les dirigeants étrangers

Photo : YONHAP News

Le président de la République enchaîne les entretiens téléphoniques avec les chefs d'État et de gouvernement étrangers pour échanger sur la situation liée au nouveau coronavirus. Hier, Moon Jae-in en a discuté avec le Premier ministre australien, Scott Morrison, et le président polonais, Andrzej Duda.Au cours de la conversation avec le dirigeant australien, le locataire de la Maison bleue a d’abord remercié Canberra pour sa coopération dans le rapatriement des ressortissants sud-coréens installés en Australie.Pour sa part, Morrison a rendu hommage au leadership dont Moon fait preuve pour lutter contre la pandémie. Et d’ajouter que son pays cherchait à suivre le modèle sud-coréen et avait besoin de l’aide de Séoul. Il a d’emblée demandé l'envoi de kits de dépistage et d’autres équipements médicaux. Dans le même temps, il a proposé un sommet bilatéral par visioconférence avant la fin de l’année.Et lors de son échange avec son homologue polonais, le président sud-coréen a demandé au pays d’Europe de l’Est de continuer de recevoir les entrepreneurs sud-coréens.Le président Duda a lui aussi exprimé son souhait d’acheter au pays du Matin clair des matériels ou des équipements de protection, et il a également invité Moon à effectuer une visite dans son pays.Le numéro un sud-coréen a par ailleurs souhaité, hier, sur son compte Twitter, un prompt rétablissement au Premier ministre britannique, Boris Johnson, actuellement en soins intensifs à l’hôpital, après avoir été testé positif au COVID-19 il y a une dizaine de jours.