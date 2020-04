Législatives 2020 : un candidat de l’opposition obligé de lâcher du lest

Photo : YONHAP News

A une semaine jour pour jour des législatives, les candidats sont entrés dans la dernière ligne droite. Ils multiplient les rencontres avec les électeurs et les prises de parole lors des petits et grands meetings. Leur moindre lapsus risque de peser lourd sur leur campagne et la prudence absolue doit rester la règle.Pourtant, un candidat du Parti du Futur Unifié (PFU), la première force de l’opposition, a tenu des propos polémiques voire incendiaires pour le deuxième jour consécutif. Il s’agit de Kim Dae-ho, qui se présente dans une circonscription de Séoul.Lundi, le conservateur a pointé du doigt les 35-49 ans pour leur ignorance et leur perception trompeuse. Et hier, il a fait des remarques susceptibles de stigmatiser les personnes âgées et en situation de handicap.La réaction de sa formation ne s’est pas fait attendre. Le parti a décidé de l’expulser et pour cela, son comité d’éthique doit se réunir aujourd’hui.Le candidat incriminé a annoncé sur les réseaux sociaux prendre acte de cette décision, tout en se présentant comme une victime d’un montage malveillant de ses paroles.