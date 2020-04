COVID-19 : le gouvernement annonce le déblocage d’une nouvelle enveloppe importante

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a finalisé une nouvelle série de mesures visant à relancer la demande intérieure, les exportations et les start-up plombées par l’épidémie du nouveau coronavirus. Elle a été rendue publique lors de la quatrième réunion du comité économique d’urgence tenue aujourd’hui.Moon Jae-in, qui l’a présidée, a affirmé avoir décidé de les mettre en place dans un but de transformer la crise en opportunité.Ces mesures prévoient cette fois le déblocage d’une enveloppe supplémentaire de plus de 50 000 milliards de wons avec 36 000 milliards pour le financement à l’exportation, 17 700 milliards pour stimuler la demande intérieure et 2 200 milliards pour aider les jeunes pousses innovantes. Les ministères et les entreprises publiques seront désormais en première ligne pour booster la demande au niveau domestique.Le président de la République estime que l’économie mondiale s’enfonce dans un profond marasme et que l’économie nationale souffre de ses conséquences directes. Du coup, il a annoncé que de nouvelles mesures devraient encore être prises afin d’y faire face.Le locataire de la Cheongwadae s’est toutefois voulu rassurant. Il a indiqué que son administration préparait des mesures préventives, tout en appelant ses citoyens à joindre eux aussi leurs efforts.