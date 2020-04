COVID-19 : le gouvernement double les indemnités pour la garde d’enfants

Photo : YONHAP News

Le vice-Premier ministre à l’économie Hong Nam-ki a réuni aujourd’hui une quatrième conférence consacrée aux mesures à mettre en place face à la crise sanitaire du COVID-19.Sans surprise, les discussions ont été dominées par les aides financières à accorder aux citoyens et à l’élaboration du budget nécessaire. Plusieurs décisions ont alors été rendues.Il s’agit en premier lieu d’augmenter les indemnités à verser aux parents qui ne peuvent pas travailler à domicile et qui prennent donc des congés pour garder leurs enfants obligés de suivre des cours en ligne pour le moment. Chaque père ou mère bénéficiera dorénavant de 500 000 wons pour dix jours, contre 250 000 wons pour seulement cinq jours actuellement. Le budget à cet effet sera plus que doublé, passant de 21,3 à 52,9 milliards de wons, soit de 16,1 à 40 millions d'euros.Des mesures supplémentaires viendront supporter les enseignes de distribution ou les entreprises qui utilisent les terrains de l’Etat, comme des exemptions de droits d’usage ou des réductions.L’industrie sportive et les éleveurs de bétail ne sont pas exclus, eux non plus. Le gouvernement a décidé de leur octroyer des prêts spéciaux supplémentaires à hauteur de 30 et 10 milliards de wons, respectivement, soit 22,7 et 7,7 millions d'euros.Par ailleurs, le Premier ministre a tenu hier une conférence de presse. A cette occasion, Chung Sye-kyun est revenu sur l’aide financière d’urgence du gouvernement. Il a alors laissé ouverte la possibilité de l’accorder à tous les sud-Coréens, contrairement à ce qui a déjà été décidé.Pour rappel, l’exécutif avait promis d’offrir un million de wons, sous forme de bons d’achat, à chaque foyer de quatre personnes faisant partie des ménages les plus modestes, soit 70 % de la population.