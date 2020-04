Législatives 2020 : la publication des sondages d’opinion interdite à 6 jours du scrutin

Photo : YONHAP News

En cette période pré-électorale des législatives, tous les moyens sont bons pour influencer l’opinion publique et l’un des outils utilisés est la réalisation de sondages. Et en ce moment, ils foisonnent.Or, à partir d’aujourd’hui, à six jours du scrutin, et ce jusqu’à la fermeture des bureaux de vote, à 18h le 15 avril, toute publication, diffusion et commentaire de sondages dans lesquels un parti ou un candidat est donné favori est interdit.Seule exception accordée par la Commission électorale nationale (NEC) : il est possible de publier ou de citer les résultats des enquêtes effectuées jusqu’à hier. L’enjeu de cette mesure consiste à assurer l’impartialité du scrutin.Par ailleurs, c’est demain que commenceront les opérations de votes anticipés. Elles dureront deux jours et sont organisées pour ceux qui ne pourront pas se rendre à leur bureau de vote le jour du scrutin. Il y en aura 3 508 dans tout le pays et ils seront ouverts de 6h à 18h.Face à l’épidémie du COVID-19, plusieurs règles d’hygiène seront appliquées et rappelées. A l’entrée de chaque bureau, les électeurs se feront prendre leur température corporelle. Ils sont également priés de porter un masque et de garder une distance d’un mètre avec leurs interlocuteurs.Du gel hydroalcoolique et des gants d’hygiène jetables seront mis à leur disposition.