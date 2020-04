COVID-19 : Séoul accélère le développement de traitements et d'un vaccin

Photo : YONHAP News

Le gouvernement continue d’apporter son soutien au développement de traitements et d'un vaccin contre le Covid-19. Il a d’emblée décidé de faire accélérer la mise au point de médicaments à base d’anticorps neutralisants ainsi que de traitements au plasma de sang de patients guéris.Il ambitionne de commercialiser les premiers en 2021 au plus tôt. Pour cela, l’institut national de la santé et l’entreprise biotech sud-coréenne Celltrion mènent des études conjointes. Ils espèrent lancer des essais cliniques avant la fin de l’année.Les autorités sanitaires travaillent également main dans la main avec des firmes pharmaceutiques afin de développer les seconds. Elles comptent y parvenir d’ici deux à trois mois.S’agissant du vaccin, les recherches sont actuellement en cours en étroite collaboration entre le public et le privé, comme avec des pays étrangers. Avec pour objectif d’élaborer un vaccin à l’horizon 2022 au plus tard.Afin que les recherches avancent plus vite, l’exécutif mettra bientôt en place une équipe de soutien interministérielle, avec à sa tête le ministre de la Santé et celui des Sciences et des Technologies. Il étudie aussi la possibilité de participer à des essais cliniques mondiaux, conjointement avec l'Institut international de vaccin (IVI), une agence internationale dédiée à la recherche et au développement de nouveaux vaccins. Celui-ci est basé à Séoul.