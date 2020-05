Football : le match d’inauguration de la K-league sera retransmis en direct dans 17 pays

Photo : KBS News

Repoussé en raison de la propagation du COVID-19, le coup d’envoi de la ligue de football professionnel sud-coréen, la K-league, est prévu ce soir.Le match d’inauguration se déroulera à 19h, au stade de la Coupe du monde de Jeonju, mais sans public. L’équipe de la province de Jeolla du Nord, détenteur du titre, sera opposée aux joueurs de Suwon, champions de la Coupe de l’Association du football (FA) de la Corée du Sud l’année dernière.L’organisateur de la K-league a préparé minutieusement des mesures sanitaires. Le mois dernier, un total de 1 142 footballeurs, entraîneurs et responsables de toutes les équipes ont été soumis à un test de dépistage du COVID-19. Tous ont été avérés négatifs et un manuel sur la prévention a également été distribué.Sur le terrain, tous les membres des équipes doivent se faire prendre leur température la veille et le jour du match. Les sportifs doivent, eux aussi, porter des masques sauf lorsqu’ils s’entraînent ou qu’ils participent à un match. Il leur est également interdit de cracher pendant le cours du jeu et les contacts rapprochés entre les équipes et la presse sont également prohibés. Enfin, les matchs se dérouleront sans spectateurs jusqu’à nouvel ordre.L’ouverture du championnat sera retransmise en direct dans 17 pays dont l’Allemagne et l’Australie. Elle sera également accessible en ligne sur différentes plateformes dont YouTube.