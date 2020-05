COVID-19 : Séoul prolonge à nouveau sa mise en garde spéciale contre les voyages à l’étranger

Photo : YONHAP News

Le nouveau coronavirus continue de faire rage sur la planète Terre. Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a décidé, hier, de prolonger, encore une fois d’un mois, sa mise en garde spéciale sur les voyages des sud-Coréens dans tous les pays et territoires. Le dispositif sera valable jusqu’au 19 juin.Le gouvernement a émis cet avertissement le 23 mars dernier pour une durée d’un mois, afin de freiner la propagation de l’épidémie du COVID-19, et l’a renouvelé le 21 avril.En principe, l’avis spécial en question est lancé pour faire face aux risques urgents et pour une courte durée. Ses effets sont supérieurs à ceux du niveau 2 de l’alerte voyage, mais inférieurs à ceux du niveau 3 sur une échelle de quatre.Le ministère a expliqué ce second renouvellement par les faits suivants : la pandémie poursuit sa propagation inexorablement et un nombre considérable de pays interdisent toujours l’entrée sur leur territoire à des étrangers ou encore suspendent leurs liaisons aériennes. Par ailleurs, la Corée du Sud enregistre une hausse de contaminations importées du nouveau coronavirus depuis l’étranger.Avec la dernière nouvelle consigne, les citoyens sont priés d'annuler ou de reporter leurs déplacements prévus hors des frontières. En cas de séjour à l’étranger, ils sont invités à faire preuve d’une vigilance exceptionnelle sur le plan sanitaire. Par exemple, il s’agit de respecter les gestes barrières et réduire au maximum les sorties et les déplacements.